После удара на место поражения выехало более 20 скорых машин. По предварительной информации, "двухсотыми" стали около 50 россиян.

Смотрите также Газа для местных нет, но квартиры для врага есть: какова жизнь под оккупацией в Мариуполе

Возле Мариуполя произошел мощный взрыв

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что прилетело в здание местного клуба, где отдыхала компания оккупантов. По его словам, их там было достаточно много, поэтому "хлопок" был достаточно мощный.



Место расположения села Республика Мариупольского района / Фото Петра Андрющенко

Андрющенко также отметил, что россияне жалуются на то, что, мол, местные приводят места дислокаций российских войск. Несмотря на это, он отметил, что жители временно оккупированного района не воспринимают россиян вообще.

Мариуполь и район – это Украина. Оккупантам здесь сильно не рады,

– заметил советник.

Напоследок он рассказал, что это отличный результат для "вечера субботы", а также призвал россиян готовиться к новым прилетам, ведь "продолжение следует".

Россияне отреагировали на "хлопок" у Мариуполя

Российские пропагандисты утверждают, что прилет произошел вроде бы по зданию "сельсовета" села Республика. Они также отметили, что якобы нет жертв среди гражданского населения, однако пострадал один из местных фермеров, находившийся в то время у места взрыва.

Однако россияне все же подчеркнули, что пострадали многие техники и ее уже невозможно отремонтировать. Кроме этого, само здание "сельсовета" полностью разрушено.

В Мариуполе довольно часто случаются взрывы