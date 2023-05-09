Обещанный "русский мир" принес в Мариуполь руины, а также отсутствие элементарных бытовых вещей, таких как свет, вода и газ. Однако оккупанты не отказываются "национализировать" многоэтажки и заселять в город своих граждан.

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Россияне не будут подключать газ в Мариуполь

Оккупационные власти составили отчеты о подключении электроэнергии, воды и газа к многоквартирным домам. В одном из таких документов приспешники Кремля отметили, что в Кальмиусском районе Мариуполя нет ни одного дома, подключенного к газоснабжению. Только в этом районе более 20 улиц не были подключены к газу, а в некоторых домах еще не было электричества.

Один из отчетов о наличии света, газа и воды в Мариуполе / Фото Kiborg News:

Кроме этого, у газа нет и помещения, где были расположены филиалы украинских торговых сетей.



Документ о подключении магазинов к газу в Мариуполе / Фото Kiborg News

Россияне пока не спешат проводить работы по подключению помещений к газоснабжению. Более того, оккупанты даже не хотят ремонтировать повреждения этих помещений.



Газ не будут подключать в магазины в Мариуполе / Фото Kiborg News

Сколько всего домов разрушено в Мариуполе

Россияне в сентябре 2022 года составили перечень из более чем 200 домов, нуждающихся в капитальном ремонте или сносе. Эти данные они занесли в одну из собственных таблиц.

Таблица с перечнем планируемых снести домов / Фото Kiborg News

Похожий перечень оккупанты составили и для коммунальных заведений. В этом строительстве они отметили степень разрушения зданий.

Таблица с коммунальными заведениями в Мариуполе / Фото Kiborg News

На этой таблице видно, что предприятие Мариуполя "Зеленстрой" оккупанты повредили на 70%, а "Коммунальщик" вообще на 100%. Это еще одно доказательство военных преступлений россиян.

Новые здания в Мариуполе отдают россиянам

Так называемый главарь донецких боевиков Денис Пушилин еще осенью 2022 решил передать квартиры в новостройках под служебное жилье.



Документ о передаче жилья в Мариуполе приспешникам Пушилина/ Фото Kiborg News

Из этого списка видно, что 28 квартир переданы работникам так называемых министерств донецких боевиков. Также несколько квартир перешли марионеточным "верховному суду", "генпрокуратуре" и "народной милиции" кремлевских приспешников.



Пушилин передал квартиры в Мариуполе своим сторонникам / Фото Kiborg News

Обратите внимание! В октябре 2022 года так называемая оккупационная "власть" Мариуполя издала распоряжение о "национализации" новых объектов недвижимого имущества. Так эти здания перешли на баланс так называемой "ДНР" и были впоследствии переданы сторонникам Пушилина.

Оккупанты хотят отстраивать даже закрытые квартиры

Одна из компаний, занимающаяся восстановлением в Мариуполе в сентябре 2022 года, обратилась к так называемому "главе" города с просьбой дать доступ к закрытым квартирам в домах. Именно эта компания получает наибольшее количество средств из Москвы на "восстановление" оккупированного Мариуполя.

Оккупанты настойчиво требуют дать доступ к закрытым квартирам в Мариуполе / Фото Kiborg News:

К тому же, компания планирует привлечь для решения "проблемы" так называемых "непрофильных работников". Что это будут за люди – пока неизвестно.

Что известно о жизни в Мариуполе сейчас