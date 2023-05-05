О том, что сейчас происходит в Мариуполе в эфире 24 Канала рассказал советник мэра Петр Андрющенко. Он отметил количество россиян, которое уже заселилось в город.

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Строительство для своих

Оккупанты построили в Мариуполе 35 домов разной этажности, отметил Андрющенко. Но в большей части из них люди не живут.

В одном районе они снесли разрушенные дома, построили другие, выдали на камеру ключи людям, а затем забрали. Сказали ждать ордера. Но прошло 2 месяца и ничего. Сейчас пошел слух, что это не для мариупольцев, а для наехавших оккупантов. Поэтому нет заселения тотального в эти дома никакого,

– рассказал детали он.

Советник мэра подчеркнул, что в других частях города россияне приостановили демонтажи и красят фасады старых разрушенных домов гадкой побелкой.

"Еще придумали очень интересную вещь с исторической частью города – обнесли заборами и поставили леса. Там ничего не происходит, но они повесили паспорта объектов и будто сейчас там идет ремонт. Но нет. Это все для пропагандистского кино, рассказывающего, что вроде бы все восстанавливается", – сказал Андрющенко.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Мариуполь приехало 40 тысяч россиян, которые начали активно завозить и свои семьи. И впоследствии их количество может увеличиться почти вдвое.

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Готовятся к контрнаступлению

Российские оккупанты в ожидании украинского контрнаступления, отметил спикер. Потому начали строить своеобразную оборону в Мариуполе: копать окопы, ставить блиндажи, огневые позиции. Особое внимание уделяют тем участкам, где раньше изрядно получали от украинских Сил обороны.

"Даже до свалки дошли на Левобережье и там окапываются. Там единственный мост, который уцелел и связывал этот район со всеми остальными. Они построили оборону вплотную даже к Азовскому побережью, возможно ждут десант. Понятно, что готовятся к уличным боям. Поэтому когда будет деоккупация, возможно, ожидается непростое очередное сражение за Мариуполь", – предположил Андрющенко.

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