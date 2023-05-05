Про те, що наразі відбувається в Маріуполі в ефірі 24 Каналу розповів радник мера Петро Андрющенко. Він наголосив на кількості росіян, яка вже заселилася в місто.

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Будівництво для своїх

Окупанти збудували в Маріуполі 35 будинків різної поверховості, відзначив Андрющенко. Але в більшій частині з них люди не живуть.

В одному районі вони знесли зруйновані будинки, побудували інші, видали на камеру ключі людям, а потім забрали. Сказали чекати на ордер. Але пройшло 2 місяці і нічого. Зараз пішла чутка, що це не для маріупольців, а для окупантів, які понаїхали. Тому нема заселення тотального в ці будинки жодного,

– розповів деталі він.

Радник мера підкреслив, натомість в інших частинах міста росіяни призупинили демонтажі і фарбують фасади старих зруйнованих будинків гидкою побілкою.

"Ще вигадали дуже цікаву річ з історичною частиною міста – обнесли парканами і поставили ліси. Там нічого не відбувається, але вони повісили паспорти об'єктів і наче зараз там йде ремонт. Але ні. Це все для пропагандистського кіно, яке розповідає, що начебто все відбудовується", – сказав Андрющенко.

Він також повідомив, що на сьогодні до Маріуполя приїхало 40 тисяч росіян, які почали активно завозити й свої сім'ї. І згодом їхня кількість може збільшитися майже удвічі.

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Готуються до контрнаступу

Російські окупанти в передчутті українського контрнаступу, відзначив спікер. Тому почали будувати своєрідну оборону в Маріуполі: копати окопи, ставити бліндажі, вогневі позиції. Особливу увагу приділяють тим ділянкам, де раніше добряче отримували від українських Сил оборони.

"Навіть до сміттєзвалища дійшли на Лівобережжі і там окопуються. Бо там єдиний міст, який вцілів і зв'язував цей район зі всіма іншими. Вони побудували оборону впритул навіть до Азовського узбережжя, можливо чекають на десант. Зрозуміло, що готуються до вуличних боїв. Тому коли буде деокупація, можливо, очікується непроста чергова битва за Маріуполь", – припустив Андрющенко.

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