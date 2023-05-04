Все тому, що росіяни економлять на спеціалістах з розмінування чи спеціальних механізмів для цієї процедури, а використовують просто людський ресурс, який зовсім не рахують. Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Наш "Азовсталь" мститься за Маріуполь постійно. Це відбувається в принципі щотижня. Насправді окупанти втрачають від 2 до 6 людей на території Азовсталі через розмінування", – прокоментував Андрющенко.

Він розповів, що росіяни там намагаються пробитися, знайшовши безпечний шлях до підземних укріплень. Там можна влаштовувати склади, ховатися, безпечно розміщувати техніку та інше, не зважаючи на українські безпілотники.

Використовують ДРНрівців

Розміновуючи шлях навколо "Азовсталі" росіяни постійно наштовхуються на сюрпризи, які залишив українські героїчний гарнізон, або на власні міни, якими самі росіяни розкидались, зауважив посадовець.

Він розповів, що росіяни спочатку пускають ДНРівців розмінювати територію, "потім це зазвичай лікарня чи пакет".

Сьогодні це була лікарня. 4 людини підірвалася, знову донецькі підрозділи. Вони в нашій другій лікарні, де частина їхнього шпиталю. Знову не вистачає крові і двоє з них в дуже важкому стані. Сподіваємося, що цей стан не покращиться, до ранку нехай вони з Кобзоном співають, може, вчотирьох, вже всі разом,

– зауважив мовець.

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В росіян свої методи економії

Цього разу росіяни натрапили направду на щось серйозне, адже вибух чули не лише навколо "Азовсталі", а й усі райони міста, розповів Андрющенко. Можливо, це був ФАБ, який вони скидали, а той не розірвався чи щось подібне.

Це показово, скільки своїх вони здатні покласти просто так. Просто тому, що це дешевше і зручніше, ніж пускати окремі механізми для розмінування, або спеціалістів на розмінування, краще нових назбирають, "баби нових наражают", це ж працює,

– додав радник міського голови Маріуполя.

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