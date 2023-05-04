Маріуполь буде потужно чинити опір і окупантам ставатиме все складніше виживати на тих територіях. Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.
Цікаво Є нова фраза, – радник мера Маріуполя сказав, як окупанти пояснюють "бавовну"
4 травня очевидці повідомляли про гучний вибух з боку "Азовсталі". Згодом радник міського голови Петро Андрющенко розповів, що в результаті розмінування чотири російські сапери опинилися в лікарні.
Забавін назвав "бавовну" для Маріуполя звичною історією.
Маріупольці, які чекають на деокупацію, кажуть, що за час дії в Маріуполі української "бавовни" не постраждало жодної цивільної людини. Це каже про те, що "бавовна" в Маріуполі має ювелірне значення,
– додав мовець.
Це чекатиме на ворога кожного дня
За словами депутата Маріупольської міськради, росіян дістала карма, бо тепер вони підриваються на тих мінах, які самі ж розкидали по території. Він переконаний, що до самої деокупації це переслідуватиме ворога кожного дня.
Росіяни намагаються грабувати метал з металургійних підприємств та вивозити його через порт на територію країни-агресорки, тому їм потрібно розміновувати цю ділянку.
А ми розуміємо, що в Росії життя людини вартує рівно нуль, тому ми чуємо зведення кожного дня, що відбувається подібне,
– зауважив посадовець.
Забавін розповів про підрив окупантів у Маріуполі: дивитись відео
Росіяни роззосереджуються
Росіяни продовжують використовувати Маріуполь як військовий хаб. Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь потрібні росіянам винятково для сухопутного доступу до Криму.
Забавін повідомив, що росіяни завозять у Маріуполь та Маріупольський район техніку та людей, далі розподіляють між населеними пунктами. Тобто намагаються не концентрувати велике угруповання в одному місці. Адже кілька разів вже "бавовна" була дуже влучною і окупант недорахувався десятків-сотень осіб та техніки.
Всі маріупольці чудово знають, де окупанти розташовують військову техніку, де розташовується особовий склад, тому росіяни застосовують всі заходи для збереження гарматного м'яса,
– додав мовець.
Він розповів, що з Маріуполя далі техніку та особовий склад ворога перекидають на Донецький та Запорізький напрямки.
Останні новини з Маріуполя
- Петро Андрющенко розповів про дивний рух окупантів у двох напрямках та активну роботу авіації в Маріуполі.
- В місті окупанти вже активно готуються до кругової оборони, повідомила розвідка.
- Також росіяни продовжують займатися своєю звичною справою – мародерити на території "Азовсталі". Вони буквально ріжуть один з найбільших металургійних комбінатів на брухт.