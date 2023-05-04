Маріуполь буде потужно чинити опір і окупантам ставатиме все складніше виживати на тих територіях. Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.

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4 травня очевидці повідомляли про гучний вибух з боку "Азовсталі". Згодом радник міського голови Петро Андрющенко розповів, що в результаті розмінування чотири російські сапери опинилися в лікарні.

Забавін назвав "бавовну" для Маріуполя звичною історією.

Маріупольці, які чекають на деокупацію, кажуть, що за час дії в Маріуполі української "бавовни" не постраждало жодної цивільної людини. Це каже про те, що "бавовна" в Маріуполі має ювелірне значення,

– додав мовець.

Це чекатиме на ворога кожного дня

За словами депутата Маріупольської міськради, росіян дістала карма, бо тепер вони підриваються на тих мінах, які самі ж розкидали по території. Він переконаний, що до самої деокупації це переслідуватиме ворога кожного дня.

Росіяни намагаються грабувати метал з металургійних підприємств та вивозити його через порт на територію країни-агресорки, тому їм потрібно розміновувати цю ділянку.

А ми розуміємо, що в Росії життя людини вартує рівно нуль, тому ми чуємо зведення кожного дня, що відбувається подібне,

– зауважив посадовець.

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Росіяни роззосереджуються

Росіяни продовжують використовувати Маріуполь як військовий хаб. Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь потрібні росіянам винятково для сухопутного доступу до Криму.

Забавін повідомив, що росіяни завозять у Маріуполь та Маріупольський район техніку та людей, далі розподіляють між населеними пунктами. Тобто намагаються не концентрувати велике угруповання в одному місці. Адже кілька разів вже "бавовна" була дуже влучною і окупант недорахувався десятків-сотень осіб та техніки.

Всі маріупольці чудово знають, де окупанти розташовують військову техніку, де розташовується особовий склад, тому росіяни застосовують всі заходи для збереження гарматного м'яса,

– додав мовець.

Він розповів, що з Маріуполя далі техніку та особовий склад ворога перекидають на Донецький та Запорізький напрямки.

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