Мариуполь будет мощно сопротивляться и оккупантам будет становиться все сложнее выживать на тех территориях. Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

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4 мая очевидцы сообщали о громком взрыве со стороны "Азовстали". Впоследствии советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что в результате разминирования четыре российских саперы оказались в больнице.

Забавин назвал "хлопок" для Мариуполя привычной историей.

Мариупольцы, ожидающие деоккупацию, говорят, что за время действия в Мариуполе украинского "хлопка" не пострадало ни одного гражданского человека. Это говорит о том, что "хлопок" в Мариуполе имеет ювелирное значение,

– добавил говорящий.

Это будет ждать врага каждый день

По словам депутата Мариупольского горсовета, россиян достала карма, потому что теперь они подрываются на минах, которые сами же разбросали по территории. Он уверен, что до самой деоккупации это будет преследовать врага каждый день.

Россияне пытаются грабить металл с металлургических предприятий и вывозить его через порт на территорию страны-агрессорки, поэтому им нужно разминировать этот участок.

А мы понимаем, что в России жизнь человека стоит ровно ноль, поэтому мы слышим сводку каждого дня, что происходит подобное,

– заметил чиновник.

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Россияне рассредоточиваются

Россияне продолжают использовать Мариуполь в качестве военного хаба. Мариуполь, Бердянск, Мелитополь нужны россиянам исключительно для сухопутного доступа в Крым.

Забавин сообщил, что россияне завозят в Мариуполь и Мариупольский район технику и людей, затем распределяют между населенными пунктами. То есть стараются не концентрировать большую группировку в одном месте. Ведь несколько раз уже "хлопок" был очень точным и оккупант недосчитался десятков-сотен человек и техники.

Все мариупольцы прекрасно знают, где оккупанты располагают военную технику, где располагается личный состав, поэтому россияне применяют все меры по сохранению пушечного мяса,

– добавил говорящий.

Он рассказал, что из Мариуполя дальше технику и личный состав врага перебрасывают в Донецкое и Запорожское направления.

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