Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины – рассказал детали в интервью телеканалу "Киев", информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя и других городов.

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Они (оккупанты – 24 Канал) готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне. Мариуполь – это мощная экономическая зона, где можно спрятать оружие, складировать боеприпасы и другое военно-техническое имущество.

– подчеркнул Скибицкий.

Российские захватчики пытаются использовать портовую инфраструктуру оккупированного города для перемещения грузов. В том числе и военного назначения.

Также российские оккупанты продолжают уничтожать город. В частности, "Азовсталь", которую героически обороняли украинские защитники и защитницы. Оккупанты превращают "Азовсталь" в металлолом и одновременно пытаются использовать его хранилища как логистическую базу. Никакой логики в действиях оккупантов нет.

Украинские защитники и защитницы освободят город и вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для местных жителей.