Так, лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 730 загарбників. Додамо, що це неточні дані, оскільки підрахувати загиблих окупантів заважають інтенсивні бойові дії.

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Втрати Росії у техніці

Крім людського ресурсу, російські терористи втратили також величезну кількість техніки. З 24 лютого 2022 року українські бійці ліквідували:

танків – 3783 (+2),

бойових броньованих машин – 7398 (+16),

артилерійських систем – 3258 (+29)

РСЗВ – 564,

засоби ППО – 327 (+2),

літаків – 308,

гелікоптерів – 294,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21),

крилаті ракети – 1011,

кораблі та катери – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6115 (+12),

спеціальна техніка – 425 (+2).

Втрати ворога станом на 21 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті: останні новини

У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулось 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Варто наголосити також на успіхах наших воїнів. За минулу добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також українські військові знищили 4 ударних та 7 розвідувальних БпЛА різних типів.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: