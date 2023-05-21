У неділю, 21 травня, вороже міністерство освіти повідомило, що за день перед тим відправився до Кобзона один з топпосадовців їхнього відомства. Власне, йдеться про Петра Кучеренка, якому було 46 років, – інформує 24 Канал.

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Що відомо

Як пишуть у Кремлі, чиновник разом із делегацією повертався із робочого відрядження з Куби до Росії. Під час польоту йому стало погано, тому й він помер.

Петру Кучеренку стало погано у літаку, на якому російська делегація поверталася з робочого відрядження на Кубу. Борт приземлився у місті Мінеральні Води, де лікарі намагалися надати допомогу, але врятувати Петра Олександровича не вдалося,

– йдеться у джерелі.

Зазначимо, що дружина Кучеренка – Гурцкая – виступала у 2008 році на Євробачення від Грузії. Також вона є народною артисткою своєї терористичної країни та членкинею Громадської палати Росії.

Окрім того, 1 березня 2014 року вона підписала звернення діячів культури Росії на підтримку політики президента Путіна в Україні та Криму.

Втрати Росії