У неділю, 21 травня, вороже міністерство освіти повідомило, що за день перед тим відправився до Кобзона один з топпосадовців їхнього відомства. Власне, йдеться про Петра Кучеренка, якому було 46 років, – інформує 24 Канал.
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Що відомо
Як пишуть у Кремлі, чиновник разом із делегацією повертався із робочого відрядження з Куби до Росії. Під час польоту йому стало погано, тому й він помер.
Петру Кучеренку стало погано у літаку, на якому російська делегація поверталася з робочого відрядження на Кубу. Борт приземлився у місті Мінеральні Води, де лікарі намагалися надати допомогу, але врятувати Петра Олександровича не вдалося,
– йдеться у джерелі.
Зазначимо, що дружина Кучеренка – Гурцкая – виступала у 2008 році на Євробачення від Грузії. Також вона є народною артисткою своєї терористичної країни та членкинею Громадської палати Росії.
Окрім того, 1 березня 2014 року вона підписала звернення діячів культури Росії на підтримку політики президента Путіна в Україні та Криму.
Втрати Росії
- Не так давно у Росії в один день померли два депутати від партії Путіна "Єдина Росія". Йдеться про Ніколая Борцова та Джашарбека Узденова. Важливо, що другий з перелічених росіян був у списку 100 найбагатших чиновників своєї держави.
- Разом з тим з Донеччини прямим рейсом до Кобзона відправився Ігор Істомін. Він був чемпіоном Вищої ліги КВК та учасником "Уральських пельменів". Сталося це ще влітку 2022 року, однак стало відомо про це лише зараз. Весь цей час він вважався зниклим безвісти.
- Варто сказати, що за весь час від початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили ліквідували 203 160 окупантів. Лише за минулу добу – ворожих 730 бійців.