Російські окупанти зазнають колосальних втрат. Джо Байден заявив, що лише під Бахмутом країна-терористка втратила понад 100 тисяч людей. Вочевидь, мовиться про ліквідованих та поранених.

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У Росії поховали Ігоря Істоміна

Ігор Істомін – чемпіона Вищої ліги КВК та учасник "Уральських пельменів" – "пакетизувався" ще влітку 2022 року. Весь цей час він вважався зниклим безвісти. Тепер російські ЗМІ повідомили, що ліквідованого загарбника нарешті закопали у Єкатеринбурзі.

Істомін міг спокійно займатися гумором й жити у Росії. Водночас він припхався на Донбас вбивати українців. За що й отримав квиток на концерт до Кобзона у віці 51 року.

До слова, "Уральські пельмені" активно підтримують геноцид українців та неодноразово виступали у тимчасово окупованому Криму.

Втрати Росії

Станом на 21 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 203 160 окупантів. Окрім того, відомо про сотні поранених загарбників. Також герої ЗСУ "мінуснули" чимало ворожої техніки.