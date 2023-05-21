Комплекс спостереження агресора на Донеччині знищили воїни 59 бригади імені Якова Гандзюка. Відповідне відео оприлюднив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Українські захисники знищили російський "Муром-П"

По ворожому комплексу окупантів "Муром-П" українські захисники професійно відпрацювали дроном-камікадзе "Пегас".

Росіяни втратили ще одне "око Мордора". Цього разу на Донеччині,

– зазначив Михайло Федоров.

Також додав, що "Муром-П" допомагав окупантам 24 на 7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Однак, тепер це вже в минулому. До речі, це знищення російської техніки стало можливим завдяки ініціативі "Армія дронів".

"Продовжуйте підтримувати Армію дронів через UNITED24 або на головному екрані Дії, щоб у росіян не залишилося жодних "очей" на території України", – закликав міністр.

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Як "Пегас" знищив "Муром-П": дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно Залізна бригада знищила "Муром-М". Його атакували дроном-камікадзе типу FPV.