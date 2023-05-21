Це підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ. Також оприлюднили кадри вибухів у Бердянську, інформує 24 Канал.

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Сили оборони вразили російський штаб у Бердянську

В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ,

– зазначили у СтратКомі.

Також додали, що втрати агресора уточнюються. Окрім того, показали відповідні фото з Бердянська.

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ЗСУ вразили штаб окупантів у Бердянську / Фото СтратКом ЗСУ

Федоров розповів про вибухи у Бердянську

Міський голова Мелітополя в ефірі національного телемарафону зазначив, що вибухи у Бердянську прогриміли близько 04:00 неділі, 21 травня.

Після цього (вибухів – 24 Канал) упродовж багатьох годин місцеві жителі бачили стовпи диму поблизу захопленого аеродрому біля міста Бердянськ безпосередньо,

– зазначив Іван Федоров.

Також додав, що росіяни вже традиційно брехали, буцімто їхня "ПеВеО збила" якісь ракети над Бердянськом. Місцеві підтвердили, що окупанти намагалися щось збити, втім, як завжди, не змогли.