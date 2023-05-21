Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Перед сильним задимленням у місті прогримів потужний вибух.

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Де розцвіла "бавовна" цього разу

За попередньою інформацією, вибух пролунав у районі порту. Крім того, місцеві жителі оприлюднили карди, де видно загоряння після вибуху.

"Бавовна" у Бердянську / Фото з соцмереж

Додамо, що офіційної інформації про події в захопленому місті наразі поки немає.

Де розташований Бердянськ: дивіться на карті

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