Також ворог продовжує обстрілювати населені пункти, зокрема – Токмак та Молочанськ. Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Звинуватити в ударах росіяни, традиційно для себе, намагаються ЗСУ. Але мешканці, які перебувають на тій території, чітко розуміють звідки прилетіло і хто їх обстрілює. Ворогові потрібно це для декількох речей:

провокації – не лише з обстрілами, а й підривом комунікацій та закладів соціального захисту тощо;

евакуація – наразі вона є провальною, тому що люди не хочуть виїжджати й чекають на ЗСУ

Росіяни у своїй "госдумє" прийняли закон, яким дозволили такі речі:

примусова депортація; утримання під вартою впродовж 30 днів; проведення виборів, які заплановані на вересні.

"Легалізували викрадення та посадку "на підвал" наших мешканців. Але евакуація провалилася, сподіваюся і вибори також їм не вдасться провести", – зауважив Федоров.

Як окупанти реагують на "бавовну"

Окупантів у Мелітополі регулярно накриває "бавовна". На неї російські війська реагують по-різному. Здебільшого вони намагаються видати будь-які вибухи за роботу своєї ППО, яка буцімто справляється з усім. Звісно, це неправда.

Крім того, противник намагається здійснювати провокації. Мелітополь – один з центрів потужного партизанського руху на Півдні. Щоб якось виправдатися за те, що вони не можуть зупинити партизанський рух, вони почали фейкові затримання начебто наших мешканців

Вони самі підлаштовують вибухи, забирають людей, які в усьому зізнаються. Знімають таке кіно, щоб показати, як ефективно борються зі спротивом на тимчасово окупованих територіях. Але це їх не врятує,

– наголосив мер Мелітополя.

Усі окупанти й зрадники будуть нести відповідальність за скоєне. Цього тижня чергова партія колаборантів отримала заочні підозри та вироки. "Це свідчить про те, що після деокупації територій нашими військовими зрадники одразу вирушать до в'язниці", – підсумував Іван Федоров.

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