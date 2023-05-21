Также враг продолжает обстреливать населенные пункты, в частности Токмак и Молочанск. Об этом 24 Канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Обвинить в ударах россияне, традиционно для себя, пытаются ВСУ. Но находящиеся на той территории жители четко понимают откуда прилетело и кто их обстреливает. Врагу нужно это для нескольких вещей:

провокации – не только с обстрелами, но и подрывом коммуникаций и учреждений социальной защиты;

эвакуация – пока она провальна, потому что люди не хотят выезжать и ждут ВСУ

Россияне в своем "госдуме" приняли закон, которым разрешили следующие вещи:

принудительная депортация; содержание под стражей в течение 30 дней; проведение выборов, запланированных на сентябре.

"Легализовали похищение и посадку "на подвал" наших жителей. Но эвакуация провалилась, надеюсь, и выборы также им не удастся провести", - отметил Федоров.

Как оккупанты реагируют на "хлопок"

Оккупантов в Мелитополе регулярно накрывает "хлопок". На нее русские войска реагируют по-разному. В большинстве своем они пытаются выдать любые взрывы за работу своей ПВО, которая якобы справляется со всем. Конечно, это неправда.

Кроме того, противник пытается совершать провокации. Мелитополь – один из центров мощного партизанского движения на Юге. Чтобы оправдаться за то, что они не могут остановить партизанское движение, они начали фейковые задержания вроде бы наших жителей.

Они сами подстраивают взрывы, забирают людей, которые во всем признаются. Снимают такое кино, чтобы показать, как эффективно борются с сопротивлением на временно оккупированных территориях. Но это их не спасет,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

Все оккупанты и предатели будут нести ответственность за содеянное. На этой неделе очередная партия коллаборантов получила заочные подозрения и приговоры. "Это свидетельствует о том, что после деоккупации территорий нашими военными предатели сразу отправятся в тюрьму", - подытожил Иван Федоров.

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