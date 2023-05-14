Иван Федоров заявил, что украинка сорвала российскую тряпку в помещении одного из кафе. Приспешники оккупантов уже передали запись с видеокамер "куда надо".

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Девушку уже заставили просить прощения на камеру и угрожают тюрьмой. Отмечу, что это не первый случай, когда наши люди в оккупации показывают свое отношение к символике России. Верим: скоро проклятые триколоры исчезнут из города вслед за всеми приверженцами эрефии,

– говорится в сообщении.

К слову, в Запорожской области оккупантам было сделано последнее предупреждение. В Мелитополе и Бердянске захватчикам и коллаборантам оставили послание. Оккупанты паникуют из-за контрнаступления ВСУ. Паникуя, россияне пытаются вывезти награбленное.

Девушка сорвала в Мелитополе российский флаг: смотрите видео

Вывезти восторженное добро оккупанты пытаются через временно оккупированный Крым. Иван Федоров заметил, что захватчики стоят в бешеных очередях. Иногда россиянам приходится ждать до 5 часов.