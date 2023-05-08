Мелитополь продолжает находиться под оккупацией. Но это не значит, что местное население повинуется российским захватчикам. Отнюдь, ведь в городе действуют движения сопротивления. В частности, "Злая Мавка", которая уже 2 месяца не дает покоя врагу.
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Оккупантам здесь не рады
Как отмечают в женском движении сопротивления, он начал свою историю 8 марта. Символический день для того, чтобы начать противостоять пришедшим и захватившим Мелитополь россиянам. Правда, это временное явление.
За это время мы объединили более 100 активистов из Бердянска, Энергодара и Крыма, собирающих информацию для ВСУ и ежедневно напоминающих оккупантам, что они в Украине,
– отмечают в движении сопротивления.
"Злые Мавки" по оккупированным городам развесили напоминания для врага / Фото с телеграма "Злые Мавки"
"Злые Мавки" подчеркивают, что их города временно оккупированы. Но коллаборантам и оккупантам следует понимать, что их время вот-вот истечет. Более того, представительницы движения сопротивления подчеркнули, что будут помогать прогонять чужестранцев. И совместными усилиями добьются победы Украины над врагом.
Желающих они призывают приобщаться. Для этого следует перейти по этой ссылке.
Тем временем оккупанты бегут из Мелитополя
- Следует понимать, что среди российских захватчиков распространяется бешеная паника. Связана она, конечно, с контрнаступлением ВСУ, которое вот-вот начнется.
- Враг понимает, что ему осталось недолго. В частности, на временно оккупированной части Запорожской области. По одним из предположений, именно ее постараются освободить наши защитники.
- И именно поэтому через контрольно-пропускной пункт "Чонгар" стоят безумные очереди. Выстроились автомобили с захватчиками, которые стремятся выбраться из Мелитополя, пока могут это сделать не в пакетах.
- По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты в очереди выстаивают по 5 часов, а то и больше. Все для того, чтобы позорно бежать во временно оккупированный Крым. Жаль их огорчать, но и оттуда придется очень быстро убегать, спасаясь от ВСУ.