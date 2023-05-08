В ночь с 6 на 7 мая россияне загрузили в авто документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений. Уже утром 7 мая вместе с семьями город покинула значительная часть российской оккупационной "администрации".

Кстати Россияне не удержат оборону, когда ВСУ активизируют действия, – военный обозреватель

Похожая ситуация в других населённых пунктах области. Речь идет о Михайловке, Петровке, Шевченковом, Широком, Ульяновке и Красном.

Награбленное везут через Бердянск

В последнее время на въезде в Крым и Керченский мост образовались многокилометровые пробки. Вероятно, это связано с регулярным "хлопком".

Поэтому вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем. Это будет происходить с помощью сухогруза через порт Бердянска.

Обратите внимание! Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что россияне начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара. Хотя в Центре нацсопротивления предупреждают, что таким образом россияне могут выманить мужчин призывного возраста в фильтрационные лагеря.

Какая ситуация на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться. Однако они продолжают обстреливать населенные пункты рядом с линией боевого столкновения.

За последние сутки под огнем россиян оказались 20 из них. В частности, Времьевка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.