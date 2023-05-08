В ночь с 6 на 7 мая россияне загрузили в авто документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений. Уже утром 7 мая вместе с семьями город покинула значительная часть российской оккупационной "администрации".
Кстати Россияне не удержат оборону, когда ВСУ активизируют действия, – военный обозреватель
Похожая ситуация в других населённых пунктах области. Речь идет о Михайловке, Петровке, Шевченковом, Широком, Ульяновке и Красном.
Награбленное везут через Бердянск
В последнее время на въезде в Крым и Керченский мост образовались многокилометровые пробки. Вероятно, это связано с регулярным "хлопком".
Поэтому вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем. Это будет происходить с помощью сухогруза через порт Бердянска.
Какая ситуация на Юге
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться. Однако они продолжают обстреливать населенные пункты рядом с линией боевого столкновения.
За последние сутки под огнем россиян оказались 20 из них. В частности, Времьевка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.