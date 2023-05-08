Об этом он 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что оккупанты имеют возможность держать оборону. Но проводить масштабные наступательные действия по всей линии фронта, с захватом областей, районов и даже большого города они уже давно не способны.

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Не хватает умения

Коваленко отметил, что враг ориентируется на небольшие локации и узкие направления – не более того.

Держать оборону в формате оперативной паузы или других стагнирующих факторов или событий они могут,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Однако другая ситуация складывается, когда начинается активизация боевых действий, как это было на северном плацдарме.

"Смогли ли российские оккупанты удерживать Киевскую, Черниговскую и Сумские области? Хотя в Киевской и Черниговской они начинали в лесах довольно серьезно окапываться. Нет, не смогли",

– утверждаю он.

Александр Коваленко об "умении" окупантов держать оборону: смотрите видео

Собеседник также напомнил, что когда началось контрнаступление в Харьковской области, враг не смог перейти к обороне.

Когда украинские силы начали сценарий по медленному вытеснению захватчиков из Херсонской области, они перешли к обороне. Однако она была не успешной. Оккупанты были вынуждены покинуть свои позиции, пока вообще не сбежали с правобережной Херсонщины,

– заметил обозреватель.

Александр Коваленко уверен, что каждый раз, когда Вооруженные Силы Украины активизируют свои действия, россияне не могут долго держать оборону

"Для этого им не хватает, пожалуй, умения", – резюмировал он.

Ситуация на фронте в ожидании контрнаступления ВСУ