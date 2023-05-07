Заместитель Резникова заявил, что удержание Бахмута было ключевым моментом в подготовке Украины к контрнаступлению.

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По его мнению, для России нет военного решения в этой войне, а наоборот – оккупантов ждет военная катастрофа, и мы это увидим в ближайшее время.

Мы начнем наше контрнаступление, когда и где – сейчас не суть важно. Когда это произойдет, Россия будет в панике, вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что их пропаганда демонстрирует ложную картину того, что происходит на местах. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете,

– подчеркнул Владимир Гаврилов.

Он добавил, что не удивится, если однажды мы увидим что-нибудь, что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее армии и экономики.

Ситуация стремительно развивается

Гаврилов отметил, что после многих месяцев изнурительной войны ситуация на местах может начать развиваться очень быстро.

"Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы закончить войну как можно скорее… Я бы очень хотел, чтобы 2023 год стал годом победы", – подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Планируемое контрнаступление украинских защитников, которое стало возможным благодаря предоставленному Западом оружию и подготовке, может стать самой результативной фазой войны, поскольку Украина стремится деоккупировать значительную территорию и доказать, что достойна дальнейшей поддержки.

Любопытно! Некоторые опасаются, что если украинцы не справятся, Киев может потерять международную военную помощь или столкнуться с новым давлением, чтобы начать переговоры с Москвой. Однако украинцы верят в своих защитников, ведь они все, что у нас есть.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова начать штурм "как только будет укомплектовано оружие, о котором договорились с нашими партнерами". Время может зависеть от погоды, поскольку земля вдоль линии фронта в стране очень влажная.

Министр обороны рассказал, что "первое штурмовое формирование" Украины уже готово к началу наступления более чем на 90%, но некоторые назначенные войска все еще завершают обучение за рубежом.