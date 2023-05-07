Заступник Резнікова заявив, що утримання Бахмута було ключовим моментом у підготовці України до контрнаступу.

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На його думку, для Росії немає військового рішення у цій війні, а навпаки – на окупантів чекає військова катастрофа, і ми це побачимо найближчим часом.

Ми почнемо наш контрнаступ, коли і де – зараз не має значення. Коли це станеться, то Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що їхня пропаганда демонструє неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті,

– наголосив Володимир Гаврилов.

Він додав, що не здивується, якщо одного дня ми побачимо щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії або її армії та економіки.

Ситуація стрімко розвивається

Гаврилов зазначив, що після багатьох місяців виснажливої війни ситуація на місцях може почати розвиватися дуже стрімко.

"Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб закінчити війну якомога швидше… Я б дуже хотів, щоб 2023 рік став роком перемоги", – підкреслив він.