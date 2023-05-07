Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що усі бачили на прикладі Бахмуту, що буває, коли відбуваються міські бої.
Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам
"У Бахмуті ми тримаємо оборону, не атакуємо. І в Бахмуті ми перемелюємо, знищуємо величезну кількість російських солдатів, які атакують. Якщо ми підемо в атаку в лобову на Маріуполь, така доля буде у наших солдат", – пояснив Нарожний.
На його думку, українська армія без проблем зможе знищувати ворожі кораблі. Адже Україна має, зокрема, ракети "Нептун" та "Гарпун".
"А суходолом його можна відрізати від лінії постачання. І все те групування, яке залишиться, якщо такі самогубці будуть, якщо вони залишаться в Маріуполі, вони просто з часом будуть знищені", – заявив військовий експерт.
Як можна деокупувати Маріуполь: дивіться відео
В окупантів буде лише два варіанти – або здаватися, або морем тікати в Росію.
"Така сама історія з Донецьком. Нема ніякого сенсу втягуватися в міські бої. Тому треба теж брати в кільце, відрізати від лінії постачання. Така сама історія з Луганськом", – переконаний Павло Нарожний.
Окупанти будуть приречені
Він зауважив, якщо до Маріуполя близько підійде українська артилерія, то вона буде тримати кільце під вогневим контролем, аби знищувати все, що буде рухатися в бік міста. І цього, мовляв, буде достатньо.
"От яскравий приклад – той самий Херсон. Ми в кільці його не тримали, ми просто знищили лінії постачання. Так само можна зробити з Маріуполем", – наголосив військовий експерт.
За його словами, ЗСУ треба буде знищити залізничну дорогу та всі автомобільні шляхи.
І після того все угруповання, яке буде в Маріуполі, буде приречене,
– підсумував Нарожний.
Росіяни готуються обороняти Маріуполь
- Окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя. Росіяни намагаються використовувати інфраструктуру порту міста для переміщення вантажів, зокрема, військового призначення.
- Російська армія ховає техніку серед житлових кварталів Маріуполя. Завдяки "живому щиту" вони намагаються її зберегти.
- У Маріуполі росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони формують нові військові частини та проводять військові навчання.