Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що усі бачили на прикладі Бахмуту, що буває, коли відбуваються міські бої.

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"У Бахмуті ми тримаємо оборону, не атакуємо. І в Бахмуті ми перемелюємо, знищуємо величезну кількість російських солдатів, які атакують. Якщо ми підемо в атаку в лобову на Маріуполь, така доля буде у наших солдат", – пояснив Нарожний.

На його думку, українська армія без проблем зможе знищувати ворожі кораблі. Адже Україна має, зокрема, ракети "Нептун" та "Гарпун".

"А суходолом його можна відрізати від лінії постачання. І все те групування, яке залишиться, якщо такі самогубці будуть, якщо вони залишаться в Маріуполі, вони просто з часом будуть знищені", – заявив військовий експерт.

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В окупантів буде лише два варіанти – або здаватися, або морем тікати в Росію.

"Така сама історія з Донецьком. Нема ніякого сенсу втягуватися в міські бої. Тому треба теж брати в кільце, відрізати від лінії постачання. Така сама історія з Луганськом", – переконаний Павло Нарожний.

Окупанти будуть приречені

Він зауважив, якщо до Маріуполя близько підійде українська артилерія, то вона буде тримати кільце під вогневим контролем, аби знищувати все, що буде рухатися в бік міста. І цього, мовляв, буде достатньо.

"От яскравий приклад – той самий Херсон. Ми в кільці його не тримали, ми просто знищили лінії постачання. Так само можна зробити з Маріуполем", – наголосив військовий експерт.

За його словами, ЗСУ треба буде знищити залізничну дорогу та всі автомобільні шляхи.

І після того все угруповання, яке буде в Маріуполі, буде приречене,

– підсумував Нарожний.

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