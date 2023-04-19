Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. За його словами, у місті перебуває близько 30 тисяч російських військових.

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У Маріуполі формують нові військові частини

В Маріуполі останнім часом фіксують переміщення російської військової техніки. Великий рух техніки, втім, не спостерігається. Окупанти займають вичікувальну позицію.

Складається таке враження, що вони (росіяни – 24 Канал) завмерли та чекають або на наш контрнаступ, або не зрозуміло на що, власне. Тому великого перекидання резервів, що вони накопичили на фронт, немає,

– розповів Петро Андрющенко.

З одного селища на узбережжі Азовського моря росіяни вже перекинули гарнізон в напрямку Волновахи та Вугледару. Проте у Маріуполі та околицях перманентно перебуває десь 25-30 тисяч військових. Зараз вони відновили навчання та "розконсервували" для цього полігон. Ймовірно, починається нове формування частин.

"Щодо напрямків переміщень, то паливозаправники постійно рухаються у бік Запорізької області та Бердянська. Ожив також інший напрям – Новоазовськ, Волноваха, Вугледар і у зворотний бік", – зазначив Андрющенко.

Це пов'язано з тим, що біля селища Гранітне окупанти повноцінно поновили міст, який раніше був знешкодженим, а потім на його місці була понтонна переправа. Тож тепер на Вугледарський напрямок направляють велику кількість військових та вантажівок з боєкомплектами.

Петро Андрющенко про ситуацію у Маріуполі: дивіться відео

Кількість російських військових зменшилась

Зараз, за словами Андрющенка, Маріуполь поки завмер. Ймовірно, в очікуванні контрнаступу Збройних Сил України.