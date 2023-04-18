Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. По его словам, в городе находится около 30 тысяч российских военных.

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В Мариуполе формируют новые воинские части

В Мариуполе в последнее время фиксируется перемещение российской военной техники. Большого движения техники, впрочем, не наблюдается. Оккупанты занимают выжидательную позицию.

Создается такое впечатление, что они (россияне – 24 Канал) замерли и ждут либо нашего контрнаступления, либо непонятно на что, собственно. Поэтому большой переброс резервов, который они накопили на фронт, нет,

– рассказал Петр Андрющенко.

С одного поселка на побережье Азовского моря россияне уже опрокинули гарнизон в направлении Волновахи и Угледара. Однако в Мариуполе и окрестностях перманентно находится где-то 25-30 тысяч военных. Сейчас они возобновили обучение и "расконсервировали" полигон для этого. Вероятно, начинается новое формирование частей.

"Что касается направлений перемещений, то топливозаправщики постоянно двигаются в сторону Запорожской области и Бердянска. Ожило также другое направление – Новоазовск, Волноваха, Угледар и в обратную сторону", – отметил Андрющенко.

Это связано с тем, что возле поселка Гранитное оккупанты полноценно восстановили ранее обезвреженный мост, а затем на его месте была понтонная переправа. Теперь на Угледарское направление отправляют большое количество военных и грузовиков с боекомплектами.

Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Количество российских военных уменьшилось

Сейчас, по словам Андрющенко, Мариуполь пока замер. Вероятно, в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины.