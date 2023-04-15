Координатор движения сопротивления "Желтая лента" в материале 24 Канала рассказал, что представителям сопротивления тяжелее всего приходится именно в Донецкой области. В этих регионах люди просто боятся выходить на улицы.

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Безопасность партизан – самая главная проблема

Самая сложная ситуация для партизан сложилась во временно оккупированном Донбассе и Мариуполе. Во-первых, из-за принудительной мобилизации в регионах почти не осталось мужчин, люди боятся выходить на улицы из-за страха быть схваченными. Поскольку оккупанты мобилизуют украинцев и заставляют воевать на стороне агрессора.

Во-вторых, в Донецкой области гуманитарная катастрофа. Активисты просто не могут найти желтую краску или принтеры. Более того, даже жизненно необходимые вещи сложно найти.

В Крыму ситуация немного лучше, поэтому найти необходимые товары – легче. Кроме того, ФСБ даже пытались отслеживать, кто покупал краски патриотических цветов.

Безопасность украинских партизан является главной проблемой на временно оккупированных территориях. В настоящее время активисты зафиксировали десятки случаев арестов украинцев, закончившихся смертельно. Некоторые партизаны до сих пор считаются пропавшими.

С лета 2022 года оккупанты постоянно патрулируют улицы ночью. Они пытаются отслеживать тех, кто создает украинские граффити или расклеивает листовки. Людей на оккупированных территориях начали арестовывать просто за то, что в кармане могли найти украинскую символику. Такие арестованные не имеют права на адвокатов. Их просто приговаривают к заключению.

Движение сопротивления пугает оккупантов

На временно оккупированных территориях партизаны не дают покоя оккупантам и активно распространяют украинскую символику. Одним из символов сопротивления стала украинская буква "Й", которую активисты изображают на разных зданиях.

В Мелитополе оккупанты настолько испугались этого знака, съехавшего из здания, на котором партизаны нарисовали этот знак. Россияне жили в том доме, пока активисты не нарисовали букву "Й" на стенах здания. Кадыровцев, очевидно, очень испугала украинская символика, потому что уже на следующий день они с вещами покинули здание.