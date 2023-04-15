Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал один из основателей движения сопротивления "Желтая лента". По его словам, уже более 10 тысяч человек являются участниками движения сопротивления на оккупированных территориях Украины.

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Как ФСБ реагируют на деятельность "Желтой ленты"

Их реакцию можно разделить на отрицание, высмеивание и принятие. Сначала они зарисовывали, говорили, что это не действенно и сопротивления нет. Говорили, что это просто детские игрушки рисовать граффити,

– говорит активист.

Затем они делали информационные компании против участников движения, называя их "ячейкой СБУ в Херсоне", "ждунами ВСУ" и что надо их всех вырезать.

Собеседник говорит, что есть случаи, когда активистов задерживали и допрашивали ФСБ-шние и правоохранительные органы России. Соучредитель "Желтой ленты" уверяет, что россияне четко все знают о деятельности движения, они подписаны на каналы, смотрят фото и допрашивают, кто мог это нарисовать.

"Мы видим, что они хотят как-то противостоять этому, но потому, что у нас есть чат-бот, другие методы коммуникации, где мы можем обеспечить полную анонимность активиста, они не могут выйти на всю сеть движения сопротивления", – рассказывает основатель.

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