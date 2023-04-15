Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал один из основателей движения сопротивления "Желтая лента". По его словам, уже более 10 тысяч человек являются участниками движения сопротивления на оккупированных территориях Украины.
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Как ФСБ реагируют на деятельность "Желтой ленты"
Их реакцию можно разделить на отрицание, высмеивание и принятие. Сначала они зарисовывали, говорили, что это не действенно и сопротивления нет. Говорили, что это просто детские игрушки рисовать граффити,
– говорит активист.
Затем они делали информационные компании против участников движения, называя их "ячейкой СБУ в Херсоне", "ждунами ВСУ" и что надо их всех вырезать.
Собеседник говорит, что есть случаи, когда активистов задерживали и допрашивали ФСБ-шние и правоохранительные органы России. Соучредитель "Желтой ленты" уверяет, что россияне четко все знают о деятельности движения, они подписаны на каналы, смотрят фото и допрашивают, кто мог это нарисовать.
"Мы видим, что они хотят как-то противостоять этому, но потому, что у нас есть чат-бот, другие методы коммуникации, где мы можем обеспечить полную анонимность активиста, они не могут выйти на всю сеть движения сопротивления", – рассказывает основатель.
В Брюсселе открыли выставку движения сопротивления "Желтая лента": что известно
- 14 апреля в центре Брюсселя открылась поп-ап выставка "State of Defiance". Инициаторами выступили участники движения сопротивления "Желтая лента". Известно, что экспозиция посвящена борьбе украинцев на временно оккупированных территориях.
- Представительница "Желтой ленты" Валерия рассказала, что о борьбе украинского народа стоит говорить в Брюсселе, потому что это столица Европейского союза. По словам активистки, эта выставка напоминает находящимся под оккупацией людям о европейской и украинской поддержке.
- Представительница "Желтой ленты" напомнила, что даже при проукраинских мнениях на временно оккупированных территориях с людьми может произойти что угодно – от преследований до запугиваний.