Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів один з засновників руху опору "Жовта стрічка". За його словами, вже понад 10 тисяч людей є учасниками руху опору на окупованих територіях України.

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Як ФСБ реагують на діяльність "Жовтої стрічки"

Їхню реакцію можна розділити на заперечення, висміювання і прийняття. Спершу вони замальовували, говорили, що це не дієво і спротиву не має. Казали, що це просто дитячі забавки малювати графіті,

– каже активіст.

Потім вони робили інформаційні компанії проти учасників руху, називаючи їх "осередком СБУ в Херсоні”, "ждунами ЗСУ" і що треба їх усіх вирізати.

Співрозмовник каже, що є випадки, коли активістів затримували та допитували ФСБ-шні та правоохоронні органи Росії. Співзасновник "Жовтої стрічки" запевняє, що росіяни чітко все знають про діяльність руху, вони підписані на канали, дивляться фото й допитують, хто міг це намалювати.

"Ми бачимо, що вони хочуть якось протистояти цьому, але через те що в нас є чат-бот, інші методи комунікації, де ми можемо забезпечити повну анонімність активіста, вони не можуть вийти на всю мережу руху опору", – розповідає засновник.

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