Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів один із засновників руху спротиву "Жовта стрічка". Він запевнив, збільшення української символіки в Криму гарантує швидку деокупацію півострова.

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В яких напрямках працюють активісти

Співрозмовник розповів, що там де працює "Жовта стрічка", там стовідсотково буде звільнення. Це стосується не лише Вовчанська Харківської області, де з'явилося десяток активістів, а через тиждень місто та область були звільнені. Це стосується і правобережжя Херсонщини, Донецька, Луганська та Криму.

Ми працюємо за такими напрямками, які ми визначили. По перше, не допустити, щоб багато наших українців отримали російський паспорт, і тим самим, щоб їх не мобілізували до російської армії,

– каже активіст.

Крім того, "Жовта стрічка" проводить просвітницьку роботу, передає патріотичний настрій, закликає, що потрібно триматися разом, чинити спротив, бо з дня на день, з тижня на тиждень зайдуть наші хлопці.

Активісти наголошують, що окупація – це лише питання часу. Відтак, російські Z партизани перетворюють на пісочні годинники, які нагадують, що час звільнення наближається.

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