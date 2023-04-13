Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів один із засновників руху спротиву "Жовта стрічка". Він запевнив, збільшення української символіки в Криму гарантує швидку деокупацію півострова.
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В яких напрямках працюють активісти
Співрозмовник розповів, що там де працює "Жовта стрічка", там стовідсотково буде звільнення. Це стосується не лише Вовчанська Харківської області, де з'явилося десяток активістів, а через тиждень місто та область були звільнені. Це стосується і правобережжя Херсонщини, Донецька, Луганська та Криму.
Ми працюємо за такими напрямками, які ми визначили. По перше, не допустити, щоб багато наших українців отримали російський паспорт, і тим самим, щоб їх не мобілізували до російської армії,
– каже активіст.
Крім того, "Жовта стрічка" проводить просвітницьку роботу, передає патріотичний настрій, закликає, що потрібно триматися разом, чинити спротив, бо з дня на день, з тижня на тиждень зайдуть наші хлопці.
Активісти наголошують, що окупація – це лише питання часу. Відтак, російські Z партизани перетворюють на пісочні годинники, які нагадують, що час звільнення наближається.
Яким шляхом звільнятимуть Крим: відповідь Данілова
- Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно прокоментував шлях деокупації Криму. Він сказав, що може бути як військовий, так і дипломатичний шлях.
- Данілов підкреслив, що пріоритетний варіант – це дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв. Та, щоб реалізувати дипломатичний шлях, потрібно, щоб Росія добровільно покинула захоплені території.
- Якщо Росія відмовиться покидати окуповані території, то Україна залишає за собою право щодо подальшого способу звільнення своєї території.
- Президент Зеленський вважає, що визволення Криму – безальтернативне.