Коментуючи, який шлях деокупації Криму він вважає найбільш реальним, секретар РНБО сказав, що може бути як військовий, так і дипломатичний.

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Шлях звільнення Криму залежить від дій Росії

Данілов сказав, що все залежить під поведінки Росії, яка загарбала частину території України.

Наразі є розуміння, що цей шлях може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території,

– сказав він.

Він підкреслив, що пріоритетний варіант – це дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв. Та, щоб реалізувати дипломатичний шлях, потрібно, щоб Росія добровільно покинула захоплені території.

Відтак, якщо Росія відмовиться покидати окупований Крим, Україна залишає за собою право щодо подальшого способу звільнення своєї території.

"Звичайно, нам дуже імпонує дипломатичний шлях, щоб уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Це в пріоритеті. Однак, якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території", – сказав Данілов.

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