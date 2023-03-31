Про це глава держави розповів під час спільного брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини та Хорватії, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Зеленський показав європейським лідерам вулицю у Бучі, де ЗСУ знищили колону окупантів

Війна завершиться переговорами за однієї умови

У відповідь на запитання, чи вважає Україна можливими переговори з керівництвом Росії після всього, що окупанти накоїли, Зеленський нагадав, що наша держава вже запропонувала свою "формулу миру". У ній чітко окреслили дії, які потрібні для завершення війни.

Авжеж, буде фіксація закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, де будуть сидіти порядні держави, може бути представник РФ – мені складно сказати, хто на той час це буде – який без бою спочатку виведе всі війська з нашої території. Тоді починається дипломатичний формат,

– заявив президент.

За його словами, якщо українці силою вибиватимуть усіх росіян зі своєї території до кінця – то з такими людьми немає про що говорити в цілому.

"Тому що ми втратимо людей. Буде багато жертв. Про що з цими людьми в цілому говорити? Вони мають бути ізольованими та нерукоподаваними. Ось і все", – підсумував український лідер.

Зауважте Яка насправді була мета минулорічних переговорів з Росією

Україна вимагатиме не лише виходу на кордони 1991 року

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що Україна наполягатиме не лише на виході на кордони 1991 року, адже це тільки відправна точка, від якої слід йти. Наша держава має й інші вимоги, зокрема:

Прикордонна демілітаризація – щоб за 100 кілометрів до українського кордону більше не було жодних навчань російської армії.

– щоб за 100 кілометрів до українського кордону більше не було жодних навчань російської армії. Демілітаризація Росії . Позиція України полягає у тому, що для нашої держави є небезпечним те, що Росія має на озброєнні ракети дальністю 1500 – 3000 кілометрів. Вони мають контролюватись і їх повинно бути набагато менше.

. Позиція України полягає у тому, що для нашої держави є небезпечним те, що Росія має на озброєнні ракети дальністю 1500 – 3000 кілометрів. Вони мають контролюватись і їх повинно бути набагато менше. Росія не може одноосібно контролювати ядерний арсенал. Україна наполягатиме, щоб була міжнародна організація, яка контролюватиме російську ядерну зброю.

Як зазначив радник голови ОПУ, останній пункт є важливим з огляду на інтелектуальний рівень російської еліти, яка не розуміє терміну "ядерна зброя".