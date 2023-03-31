До Бучі приїхали глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем'єр Словенії Роберт Голоб, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович та президентка Молдови Майя Санду.

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Зеленський та європейські лідери відвідали Бучу

Президент розповів, що разом з лідерами Словаччини, Словенії, Хорватії та Молдови він відвідав вулицю Вокзальну в Бучі.

27 лютого 2022 року на цій вулиці українські захисники знищили колону російських військ, що рухалася до Києва з боку Гостомеля. Під час бойових дій тоді постраждали 215 будівель,

– розповів глава держави.

Також Зеленський поспілкувався з мешканцем одного з будинків – 85-річним Григорієм Замогильним. Він залишався у своїй оселі під час бойових дій та окупації Бучі.

"Людство має пам’ятати кожне українське місто, кожну вулицю, чиї героїзм і стійкість дають майбутнє всім, хто цінує життя", – підсумував український лідер.

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Глава держави вшанував пам'ять загиблих жителів Бучі

За інформацією Офісу Президента, у річницю звільнення Бучі від російських загарбників Зеленський узяв участь у вшануванні пам'яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі.

Разом із Главою Української держави пам'ять загиблих ушанували:

президентка Молдови Майя Санду,

прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер,

прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб,

прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович,

голова Верховної Ради Руслан Стефанчук,

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Присутні встановили лампадки до пам'ятного хреста на місці поховань жителів Бучі, яких убили російські окупанти. Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, яких поховали у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.