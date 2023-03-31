До Бучі приїхали глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем'єр Словенії Роберт Голоб, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович та президентка Молдови Майя Санду.
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Зеленський та європейські лідери відвідали Бучу
Президент розповів, що разом з лідерами Словаччини, Словенії, Хорватії та Молдови він відвідав вулицю Вокзальну в Бучі.
27 лютого 2022 року на цій вулиці українські захисники знищили колону російських військ, що рухалася до Києва з боку Гостомеля. Під час бойових дій тоді постраждали 215 будівель,
– розповів глава держави.
Також Зеленський поспілкувався з мешканцем одного з будинків – 85-річним Григорієм Замогильним. Він залишався у своїй оселі під час бойових дій та окупації Бучі.
"Людство має пам’ятати кожне українське місто, кожну вулицю, чиї героїзм і стійкість дають майбутнє всім, хто цінує життя", – підсумував український лідер.
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Глава держави вшанував пам'ять загиблих жителів Бучі
За інформацією Офісу Президента, у річницю звільнення Бучі від російських загарбників Зеленський узяв участь у вшануванні пам'яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі.
Разом із Главою Української держави пам'ять загиблих ушанували:
- президентка Молдови Майя Санду,
- прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер,
- прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб,
- прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович,
- голова Верховної Ради Руслан Стефанчук,
- прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Присутні встановили лампадки до пам'ятного хреста на місці поховань жителів Бучі, яких убили російські окупанти. Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, яких поховали у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.