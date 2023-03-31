До Бучі приїхали глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр Словенії Роберт Голоб, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президентка Молдови Майя Санду.

До речі Це – Буча, – Зеленський назвав найжахливіший день повномасштабної війни

Політики прибули до церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де минулого року знайшли масові поховання мешканців Бучі, яких убили російські окупаційні війська.



Політики вшанували пам'ять загиблих / Фото Офісу Президента

У Бучі світ побачив російське зло

Зеленський наголосив, що вже минув рік, як російських окупантів вигнали з Бучі. На вулицях міста світ побачив російське зло без маскування. Кремль хотів принести це й на інші вулиці України та світу. Однак український народ зупинив загарбників.

Президент вручив Бучі відзнаку "місто-герой". Він не сумнівається, що людяність переможе, однак світ повинен пам'ятати кожне українське місто, яке веде боротьбу з ворогом.

До речі, президент подякував партнерам. Він зазначив, що з Голобом обговорювали новий пакет військової допомоги від Словенії, а також взаємодію щодо відновлення та відбудови звільнених територій.

Демократії мають працювати разом

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що народ її країни разом зі світовою спільнотою згадують про терор, вчинений рік тому проти мирних жителів у Бучі.

Жорстокість не буде толеруватись ніде. Злочини проти людяності повинні мати важкі наслідки,

– наголосила Санду.

Вона наголосила, що демократії повинні працювати разом, аби ці страшні злочини були розслідувані та покарані.