Сьогодні у представників нашої влади абсолютно інший погляд на переговорний процес з Росією. Про це 24 Каналу розповів радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Зауважте Ердоган у розмові з Путіним закликав його негайно припинити війну в Україні

В України є чіткі позиції, яких вона дотримуватиметься

Ми зараз будемо наполягати не лише на виході на кордони 1991 року,

– зауважив Подоляк.

За його словами, вихід на державні кордони 1991 року – це відправна точка, від якої ми будемо йти. Втім, є й інші позиції, на яких наполягатиме Україна, а саме:

прикордонна демілітаризація – 100 кілометрів, щоб поблизу нашого кордону більше не було жодних навчань російської армії;

– 100 кілометрів, щоб поблизу нашого кордону більше не було жодних навчань російської армії; демілітаризація Росії . Позиція України полягає у тому, що для нашої держави є небезпечним те, що Росія має ракети 1500 – 3000 кілометрів на озброєнні. Вони мають контролюватись і їх повинно бути набагато менше;

. Позиція України полягає у тому, що для нашої держави є небезпечним те, що Росія має ракети 1500 – 3000 кілометрів на озброєнні. Вони мають контролюватись і їх повинно бути набагато менше; Росія не може одноосібно контролювати ядерний арсенал. Україна наполягатиме, щоб була міжнародна організація, яка буде контролювати російську ядерну зброю.

Як зазначив радник голови ОПУ, останній пункт є важливим з огляду на інтелектуальний рівень російської еліти, яка не розуміє терміну "ядерна зброя".

Не пропустіть! Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком на YouTube 24 Каналу о 18:00.

У МЗС назвали умову перемовин з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загалом наша держава припускає можливість перемовин з Росією. Однак абсолютно переконана у безглуздості перемовин саме з російським диктатором Владіміром Путіним.

Путін ігнорує все. Все, чого він хоче, – це продовження війни, ще більше вкрадених українських дітей, ще більше вбитих цивільних й воїнів та ще більше захоплених українських земель. Як можна впоратися з таким злом? Його треба придушити силою,

– наголосив Кулеба.

Зауважимо, що Україна на офіційному рівні відмовилася від переговорів з очільником Кремля Владіміром Путіним.