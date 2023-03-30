Сегодня у представителей нашей власти совершенно другой взгляд на переговорный процесс с Россией. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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У Украины есть четкие позиции, которых она будет придерживаться

Мы сейчас будем настаивать не только на выходе на границы 1991 года,

– заметил Подоляк.

По его словам, выход на государственные границы 1991 года – это отправная точка, от которой мы будем идти. Впрочем, есть и другие позиции, на которых будет настаивать Украина, а именно:

пограничная демилитаризация – 100 километров, чтобы вблизи нашей границы больше не было никаких учений российской армии;

– 100 километров, чтобы вблизи нашей границы больше не было никаких учений российской армии; демилитаризация России . Позиция Украины заключается в том, что для нашего государства опасно то, что Россия имеет ракеты 1500 – 3000 километров на вооружении. Они должны контролироваться и их должно быть гораздо меньше;

. Позиция Украины заключается в том, что для нашего государства опасно то, что Россия имеет ракеты 1500 – 3000 километров на вооружении. Они должны контролироваться и их должно быть гораздо меньше; Россия не может единолично контролировать ядерный арсенал. Украина будет настаивать на том, чтобы была международная организация, которая будет контролировать российское ядерное оружие.

Как отметил советник главы ОПУ, последний пункт важен ввиду интеллектуального уровня российской элиты, которая не понимает термина "ядерное оружие".

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В МИД назвали условие переговоров с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в целом наше государство предполагает возможность переговоров с Россией. Однако абсолютно убеждено в бессмысленности переговоров именно с российским диктатором Владимиром Путиным.

Путин игнорирует все. Все, чего он хочет – это продолжение войны, еще больше украденных украинских детей, еще больше убитых гражданских и воинов и еще больше захваченных украинских земель. Как справиться с таким злом? Его надо подавить силой,

– подчеркнул Кулеба.

Отметим, что Украина на официальном уровне отказалась от переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.