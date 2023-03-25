25 марта Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул Путину о необходимости "немедленного прекращения" боевых действий на территории Украины.

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Эрдоган призвал Путина немедленно закончить войну

В заявлении Управления коммуникаций Турции говорится, что во время телефонного разговора Эрдоган сообщил президенту Владимиру Путину, что "Турция придает большое значение немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров".

Он также поблагодарил Путина за его "позитивную позицию по продолжению Черноморской зерновой инициативы".

Справка. Турция, ООН, Россия и Украина подписали в Стамбуле в июле 2022 года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских портов, заблокированных Россией после полномасштабного вторжения. По данным ООН, Украина в рамках соглашения уже экспортировала около 25 миллионов тонн зерновых, преимущественно кукурузы и пшеницы.

О чем еще договорились Путин и Эрдоган