25 березня Реджеп Тайіп Ердоган наголосив Путіну на необхідності "негайного припинення" бойових дій на території України.
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Ердоган закликав Путіна негайно закінчити війну
У заяві Управління комунікацій Туреччини мовиться, що під час телефонної розмови Ердоган повідомив президенту Володимиру Путіну, що "Туреччина надає великого значення негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів".
Він також подякував Путіну за його "позитивну позицію щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи".
Про що ще домовились Путін та Ердоган
- Повідомляється, що Ердоган і Путін обговорили "кроки зі зміцнення відносин між Туреччиною та Росією". Президент Туреччини заявив, що країни "можуть зробити подальші кроки на основі економічного співробітництва, узгодженого в Сочі", маючи на увазі їхню зустріч у серпні 2022 року.
- Також під час цих переговорів Ердоган і Путін домовилися збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 100 мільярдів доларів і зробити конкретні кроки щодо зміцнення енергетичної, торгової та економічної співпраці.
- Крім цього, сторони досягли угоди про використання російського рубля в торгівлі та підписали меморандум про взаєморозуміння щодо двосторонніх торговельно-економічних зв'язків.
- Зауважимо, що минулого тижня "зернову угоду" продовжили ще на 120 днів. Проте у Росії чомусь запевняють, що вони погодили продовження угоди буцімто лиш на 60 днів. Також у повідомленні Кремля йдеться, що Ердоган висловив "розуміння" щодо принципового настрою Москви домогтися повного виконання домовленостей щодо усунення бар'єрів для сільськогосподарської продукції з Росії.