25 березня Реджеп Тайіп Ердоган наголосив Путіну на необхідності "негайного припинення" бойових дій на території України.

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Ердоган закликав Путіна негайно закінчити війну

У заяві Управління комунікацій Туреччини мовиться, що під час телефонної розмови Ердоган повідомив президенту Володимиру Путіну, що "Туреччина надає великого значення негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів".

Він також подякував Путіну за його "позитивну позицію щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи".

Довідка. Туреччина, ООН, Росія та Україна підписали у Стамбулі у липні 2022 року угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських портів, які були заблоковані Росією після повномасштабного вторгнення. За даними ООН, Україна в рамках угоди вже експортувала майже 25 мільйонів тонн зернових, переважно кукурудзи та пшениці.

Про що ще домовились Путін та Ердоган