Відповідні законопроєкти парламент Фінляндії ухвалив ще на початку березня 2023 року.
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Фінляндія готується приєднатися до НАТО
Церемонія підписання законодавства пройшла у Гельсінкі 23 березня у замку Державної ради. Закони дозволяють країні приєднатися до НАТО після того, як завершиться ратифікація від усіх членів Альянсу.
Зокрема, Комітет із закордонних справ Туреччини планує обговорити членство Фінляндії в НАТО у четвер 23 березня, а Угорщина – наступного понеділка. Всі інші країни вже ратифікували приєднання Фінляндії до Альянсу.
Момент підписання історичних законопроєктів опублікував на своїй сторінці у твітері й президент Фінляндії.
Фінляндія готова приєднатися до оборонного Альянсу НАТО,
– пише Нііністьо.