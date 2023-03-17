Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який прибув з офіційним візитом до Туреччини.

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Вступ Фінляндії до НАТО ратифікують окремо

Президент Туреччини заявив, що Фінляндія нині вжила всіх конкретних заходів, які необхідні для вступу до Альянсу. Ердоган також висловив надію, що це партнерство відіграватиме активну роль у підтримці глобальної безпеки.

Разом з тим, переговори зі Швецією продовжуватимуться. Нііністьо під час спільної конференції наголосив, що вступ Фінляндії без Швеції до НАТО буде неповноцінним.

Швеція і Туреччина продовжать працювати над тим, аби ратифікувати заявку на вступ. Ердоган підкреслив, що його країна не має упередженого ставлення до шведів. Проте Швеція досі не видала осіб, яких Туреччина класифікує як терористів, зазначив він.

Разом з тим, прем’єр Фінляндії заявила, що зробить усе можливе для того, аби Туреччина також ратифікувала й заявку Швеції.

В НАТО відреагували на рішення Туреччини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що рішення Туреччини ратифікувати членство Фінляндії в НАТО зміцнює безпеку країн.

Я з нетерпінням чекаю швидкого завершення процесу вступу та якнайшвидшого приєднання Фінляндії та Швеції до сім’ї НАТО як повноправних членів,

– заявив Столтенберг.

Коли Швеція та Фінляндія зможуть стати членами НАТО