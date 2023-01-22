За даними ЗМІ, примірник Корану біля консульства Туреччини спалив лідер данської ультраправої політичної партії Жорстка лінія (Stram Kurs) Расмус Палудан, у якого є шведське громадянство. Це не перший подібний його вчинок.

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Протести в Стокгольмі

Того ж дня у Стокгольмі відбулася окрема акція протесту на підтримку курдів і проти вступу Швеції до НАТО та ще один мітинг протурецьких демонстрантів біля посольства. Всі заходи дозволила поліція.

Під час демонстрації на знак протесту проти заявки Швеції на вступ до НАТО і на підтримку курдів люди стояли перед великим червоним прапором з написом "Ми всі – РПК" – тобто Робітнича партія Курдистану, заборонена в Туреччині, Швеції, США та інших країнах.

Під час акції у Стокгольмі спалили Коран: дивіться відео

A man named Rasmus Paludan burned a Koran in front of the Turkish embassy in Sweden. pic.twitter.com/pK4SSOVlOg — Avia.Pro - News, events, media (@avia_pro) January 21, 2023

Реакція Туреччини

Міністерство закордонних справ Туреччини оприлюднило заяву, у якій засудило спалення Корану. Анкара закликає владу Швеції вжити заходів щодо причетних. Також там звернулися до всіх інших країн з проханням зробити "конкретні кроки" на знак солідарності проти ісламофобії.

Дещо згодом з’явилася ще одна заява Туреччини. Там засудили акцію "терористичної організації РПК". Стокгольм звинуватили у грубому порушенні тристороннього меморандуму про взаєморозуміння, в межах якого Анкара пообіцяла не блокувати вступ двох країн в обмін на виконання її вимог.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем назвав ісламофобські провокації жахливими.

"Швеція має далекосяжну свободу вираження поглядів, але це не означає, що шведський уряд або я особисто підтримуємо висловлені думки", – написав він.

Спалили прапор Швеції

У відповідь на акцію протесту зі спалюванням Корану в Стокгольмі у Туреччині спалили державний прапор Швеції. Масова акція відбулася під будівлею посольства Швеції в Стамбулі. Шведська влада поки що ніяк на неї не відреагувала.

Відповідь Туреччини на спалення Корану: дивіться відео