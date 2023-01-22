По данным СМИ, экземпляр Корана у консульства Турции сжег лидер датской ультраправой политической партии Жесткая линия (Stram Kurs) Расмус Палудан, у которого есть шведское гражданство. Это не первый подобный его поступок.

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Протесты в Стокгольме

В тот же день в Стокгольме прошла отдельная акция протеста в поддержку курдов против вступления Швеции в НАТО и еще один митинг протурецких демонстрантов у посольства. Все меры разрешила полиция.

Во время демонстрации в знак протеста против заявки Швеции на вступление в НАТО и в поддержку курдов люди стояли перед большим красным флагом с надписью "Мы все – РПК" – Рабочая партия Курдистана, запрещенная в Турции, Швеции, США и других странах.

Во время акции в Стокгольме сожгли Коран: смотрите видео

Реакция Турции

Министерство иностранных дел Турции обнародовало заявление, в которой осудило сожжение Корана. Анкара призывает власти Швеции принять меры по причастным. Также там обратились ко всем другим странам с просьбой сделать "конкретные шаги" в знак солидарности против исламофобии.

Немного погодя появилась еще одно заявление Турции. Там осудили акцию "террористической организации РПК". Стокгольм обвинили в грубом нарушении трехстороннего меморандума о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал исламофобские провокации ужасающими.

"Швеция имеет далеко идущие свободу выражения взглядов, но это не означает, что шведское правительство или я лично поддерживаем высказанные мнения", – написал он.

Сожгли флаг Швеции

В ответ на акцию протеста со сжиганием Корана в Стокгольме в Турции сожгли государственный флаг Швеции. Массовая акция прошла под зданием посольства Швеции в Стамбуле. Шведские власти пока никак на нее не отреагировали.

Ответ Турции на сожжение Корана: смотрите видео