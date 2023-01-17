Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, между странами действительно накопились нерешенные вопросы и даже претензии.

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Основная проблема

Мохаммад Фараджаллах отметил, что на пути к решению вопроса о членстве Швеции и Финляндии в НАТО есть единственная проблема.

Я бы диагностировал эту ситуацию как очень серьезный кризис доверия между Анкарой, Вашингтоном и Западом,

– объяснил он.

По его словам, сложившейся ситуации не подыгрывает президент России Владимир Путин.

"Напротив, Путин не в том положении, чтобы требовать от Эрдогана что-то. Эрдоган все, что хочет, может сам от Путина получить гораздо меньшей ценой", – заметил главный редактор портала "Украина по-арабски".

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Исторический шанс Турции

Мохаммад Фараджаллах отметил, что Вашингтон, в частности The Washington Post, назвал Эрдогана "головной болью Байдена" из-за его шантажа.

"Уже действительно выглядит, что Эрдоган шантажирует Запад в замену зеленому свету на вступление Швеции в НАТО", – прокомментировал он.

По его словам, перед президентом Турции открывается исторический шанс решить все вопросы. Следовательно, Эрдогану нужна Эскадрилья F–16. Тогда перед ним откроется перспектива в виде 40 самолетов, обновление и ремонт техники, полученной ранее.

"Сделка в размере 20 миллиардов долларов", – добавил он.

Главный редактор портала "Украина по-арабски" подчеркнул, что совсем скоро состоятся исторические президентские выборы, поэтому вполне вероятно, что Запад сможет использовать свое влияние на главу Турции.

"Я думаю, что со временем Эрдоган поймет, что Запад оказывает серьезное влияние не только на внешнюю политику Турции, но и на внутреннюю", – отметил он.

Однако в то же время Анкара до конца не доверяет Вашингтону и пользуется пока слабостью Запада.

Варианты решения проблемы

В свою очередь парламенты Швеции и Финляндии очень быстро ратифицировали необходимые законы. Кроме того, государства предпринимают серьезные шаги на пути к членству в НАТО.

Мохаммад Фараджаллах предположил, что существует несколько вариантов развертывания событий. Согласно первому, Западу придется действительно ратифицировать согласование F-16 и другие требования Эрдогана.

"Или Эрдогану придется доверять на словах. И мы знаем, что Эрдоган вряд ли будет доверять Байдену", – прокомментировал он.

По его мнению, все вопросы можно решить гораздо быстрее.

То, что в Анкаре заявили, что это к лету – это торги,

– добавил он.

По словам главного редактора портала "Украина по-арабски", парламент Анкары может реализовать все необходимые решения всего за несколько недель.

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