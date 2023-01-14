Меры Турции в ответ на инцидент

12 января из-за этого инцидента МИД Турции вызвал посла Швеции Стаффана Херрстрема, чтобы передать ему ноту Анкары. А уже 13 января турецкие правозащитники решили привлечь к ответственности всех причастных к провокации в шведской столице.

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С этой целью адвокаты президента Турции Реджепа Эрдогана обратились с иском в Республиканский суд Анкары, а турецкая прокуратура открыла уголовное производство.

Также на акцию "Комитета Рожавы" отреагировали в МИД Турции. Так, глава министерства Мевлют Чавушоглу призвал Стокгольм "определиться" и подчеркнул, что "террористическая организация РКК "минирует" путь Швеции в НАТО".

Заметим, что на инцидент отреагировали и в Швеции. Так, правоохранители этой северной страны заявили, что ничего не знали об акции до ее завершения, а премьер-министр Швеции, что этот акт был "чрезвычайно серьезным". В пятницу телеканалу TV4 он подчеркнул, что считает ее саботажем против заявки на вступление в НАТО.

Что известно об акции курдской организации

Акция "Комитета Рожавы" состоялась возле мэрии Стокгольма еще в среду, 11 января. Тогда ее участники повесили за ноги чучело Реджепа Эрдогана, а затем выложили соответствующее фото в Интернет. Они также назвали Эрдогана диктатором и призвали его уйти в отставку.

История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим (главной площади Стамбула – 24 Канал),

– написал "Комитет Рожевый" в твиттере.

Заметим, что организация называет себя "сетью солидарности и обмена с революционным движением по всему Курдистану". А в самой Турции ее называют сторонниками Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией.