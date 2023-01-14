Заходи Туреччини у відповідь на інцидент

12 січня через цей інцидент МЗС Туреччини викликало посла Швеції Стаффана Херрстрьома, щоб передати йому ноту Анкари. А вже 13 січня турецькі правозахисники вирішили притягнути до відповідальності всіх причетних до провокації у шведській столиці.

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Тож з цією метою адвокати президента Туреччини Реджепа Ердогана звернулися з позовом до Республіканського суду Анкари, а турецька прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Також на акцію "Комітету Рожави" відреагували в МЗС Туреччини. Так, глава міністерства Мевлют Чавушоглу закликав Стокгольм "визначитися", та наголосив, що "терористична організація РКК "мінує" шлях Швеції до НАТО".

Зауважимо, що на інцидент відреагували й у самій Швеції. Так, правоохоронці цієї північної країни заявили, що нічого не знали про акцію до її завершення, а прем'єр-міністр Швеції, що цей акт був "надзвичайно серйозним". У п'ятницю телеканалу TV4 він підкреслив, що вважає її саботажем проти заявки на вступ до НАТО.

Що відомо про акцію курдської організації

Акція "Комітету Рожави" відбулася поблизу мерії Стокгольма ще у середу, 11 січня. Тоді її учасники повісили за ноги опудало Реджепа Ердогана, а згодом виклали відповідне фото в Інтернет. Вони також назвали Ердогана диктатором та закликали його піти у відставку.

Історія показує, як часто закінчують диктатори, тому, заради всіх, Ердогане: скористайся шансом і піди у відставку, щоб не опинитися догори ногами на площі Таксим (головній площі Стамбула – 24 Канал),

– написав "Комітет Рожави" у твітері.

Зауважимо, що організація називає себе "мережею солідарності й обміну з революційним рухом по всьому Курдистану". А у самій Туреччині її називають прихильниками Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією.