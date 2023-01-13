Туреччина 12 січня викликала посла Швеції через демонстрацію в Стокгольмі, під час якої опудало президента Реджепа Ердогана підвісили догори ногами. Організатори акції "Комітет Рожави" назвали Ердогана диктатором та закликали його піти у відставку.
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Подробиці скандальної акції
"Комітет Рожави" називає себе "мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану".
Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.
Вони організували акцію проти Ердогана у Стокгольмі й повісили його опудало догори ногами, що дуже не сподобалось турецькій стороні.
Історія показує, як часто закінчують диктатори, тому, заради всіх, Ердогане: скористайся шансом і піди у відставку, щоб не опинитися догори ногами на площі Таксим (головній площі Стамбула – 24 Канал),
– написали "Комітет Рожави" у твітері.
Курди повісили опудало Ердогана у Стокгольмі / Комітет Рожави" у твітері
Туреччина вручила ноту шведському послу
МЗС Туреччини викликала посла Швеції у Стаффана Херрстрома. У міністерстві йому передали ноту Анкари. Туреччина сказала, що очікує від Швеції співпраці й вимагає встановити винних в інциденті. Про це журналістам повідомило турецьке дипломатичне джерело.
Було підкреслено наше очікування на те, що винні в інциденті мають бути встановлені, необхідні процеси проведені, і Швеція має виконати свої обіцянки,
– сказав турецький співрозмовник.
У МЗС Швеції підтвердили, що посла викликали до міністерства закордонних справ в Анкарі, але відмовилися повідомити подробиці інциденту.
Більше, ніж просто опудало: чому курди є клином між Швецією та Туреччиною
- За турецькими законами Робітнича партія курдів є терористичним угрупуванням, оскільки у 1880 році вона розпочала війну проти Анкари. Країна вважає їхніми послідовниками курдське ополчення YPG (Загони народної оборони). І "Комітет Рожави", які влаштували акцію з опудалом, Туреччина також називає прихильниками Робітничої партії курдів.
- Швеція на ряду з багатьма іншими країнами НАТО, зокрема США, підтримують YPG в боротьбі проти Ісламської держави.
- Власне, це й стало причиною того, чому країна блокує вступ Швеції до НАТО. Туреччина вимагає від шведів закрити діяльність курдських організацій, в тому числі заморозити їхні активи, закрити сайти та ЗМІ, заборонити показувати символіку. Також серед вимог – депортації та екстрадиції осіб, підозрюваних у зв'язках з тероризмом.
- Рух Стокгольму до членства в Північноатлантичному договорі змушує переглянути ставлення до народної армії курдів. У листопаді Міністр закордонних справ Швеції заявив, що Стокгольм буде тепер тримати дистанцію від курдсько-сирійського ополчення YPG.