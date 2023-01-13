Туреччина 12 січня викликала посла Швеції через демонстрацію в Стокгольмі, під час якої опудало президента Реджепа Ердогана підвісили догори ногами. Організатори акції "Комітет Рожави" назвали Ердогана диктатором та закликали його піти у відставку.

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Подробиці скандальної акції

"Комітет Рожави" називає себе "мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану".

Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.

Вони організували акцію проти Ердогана у Стокгольмі й повісили його опудало догори ногами, що дуже не сподобалось турецькій стороні.

Історія показує, як часто закінчують диктатори, тому, заради всіх, Ердогане: скористайся шансом і піди у відставку, щоб не опинитися догори ногами на площі Таксим (головній площі Стамбула – 24 Канал),

– написали "Комітет Рожави" у твітері.



Курди повісили опудало Ердогана у Стокгольмі / Комітет Рожави" у твітері

Туреччина вручила ноту шведському послу

МЗС Туреччини викликала посла Швеції у Стаффана Херрстрома. У міністерстві йому передали ноту Анкари. Туреччина сказала, що очікує від Швеції співпраці й вимагає встановити винних в інциденті. Про це журналістам повідомило турецьке дипломатичне джерело.

Було підкреслено наше очікування на те, що винні в інциденті мають бути встановлені, необхідні процеси проведені, і Швеція має виконати свої обіцянки,

– сказав турецький співрозмовник.

У МЗС Швеції підтвердили, що посла викликали до міністерства закордонних справ в Анкарі, але відмовилися повідомити подробиці інциденту.

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