Турция 12 января вызвала посла Швеции из-за демонстрации в Стокгольме, во время которой чучело президента Реджепа Эрдогана подвесили вверх ногами. Организаторы акции "Комитет Рожавы" назвали Эрдогана диктатором и призвали его уйти в отставку.

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Подробности скандальной акции

"Комитет Рожавы" называет себя "сетью солидарности и обмена с революционным движением по всему Курдистану". Турецкие СМИ называют их сторонниками Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Они организовали акцию против Эрдогана в Стокгольме и повесили его чучело вверх ногами, что очень не понравилось турецкой стороне.

История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим (главной площади Стамбула – 24 Канал),

– написали "Комитет Рожавы" в твиттере.



Курды повесили чучело Эрдогана в Стокгольме / "Комитет Рожавы" в твиттере

Турция вручила ноту шведскому послу

МИД Турции вызвал посла Швеции у Стаффана Херрстрома. В министерстве ему передали ноту Анкары. Турция сказала, что ожидает от Швеции сотрудничества и установки личностей виновных в инциденте. Об этом журналистам сообщил турецкий дипломатический источник.

Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания,

– сказал турецкий собеседник.

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызвали в министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.

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