Турция 12 января вызвала посла Швеции из-за демонстрации в Стокгольме, во время которой чучело президента Реджепа Эрдогана подвесили вверх ногами. Организаторы акции "Комитет Рожавы" назвали Эрдогана диктатором и призвали его уйти в отставку.
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Подробности скандальной акции
"Комитет Рожавы" называет себя "сетью солидарности и обмена с революционным движением по всему Курдистану". Турецкие СМИ называют их сторонниками Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.
Они организовали акцию против Эрдогана в Стокгольме и повесили его чучело вверх ногами, что очень не понравилось турецкой стороне.
История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим (главной площади Стамбула – 24 Канал),
– написали "Комитет Рожавы" в твиттере.
Курды повесили чучело Эрдогана в Стокгольме / "Комитет Рожавы" в твиттере
Турция вручила ноту шведскому послу
МИД Турции вызвал посла Швеции у Стаффана Херрстрома. В министерстве ему передали ноту Анкары. Турция сказала, что ожидает от Швеции сотрудничества и установки личностей виновных в инциденте. Об этом журналистам сообщил турецкий дипломатический источник.
Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания,
– сказал турецкий собеседник.
В МИД Швеции подтвердили, что посла вызвали в министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.
Больше, чем просто чучело: почему курды являются клином между Швецией и Турцией
- По турецким законам Рабочая партия курдов является террористической группировкой, поскольку в 1880 году она начала войну против Анкары. Страна считает их последователями курдского ополчение YPG (Отряды народной обороны). И "Комитет Рожавы", устроивших акцию с чучелом, Турция также называет сторонниками Рабочей партии курдов.
- Швеция рядом со многими другими странами НАТО, в частности США, поддерживают YPG в борьбе против Исламского государства.
- По сути, это и стало причиной того, почему страна блокирует вступление Швеции в НАТО. Турция требует от шведов закрыть деятельность курдских организаций, заморозить их активы, закрыть сайты и СМИ, запретить показывать символику. Среди требований – депортации и экстрадиции лиц, подозреваемых в связях с терроризмом.
- Движение Стокгольма к членству в Североатлантическом договоре заставляет пересмотреть отношение к народной армии курдов. В ноябре Министр иностранных дел Швеции заявил, что Стокгольм будет теперь держать дистанцию от курдско-сирийского ополчения YPG.