У Эрдогане считают, что Швеция и Финляндия не сделали достаточно, чтобы стать странами-членами Североатлантического договора. Из сообщений в американских изданиях становится ясно, что шведские власти готовы практически на все, чтобы добиться зеленого света от Турции.

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Курдско-турецкий конфликт: на чьей стороне теперь Швеция

Министр иностранных дел Швеции заявил, что Стокгольм будет теперь удерживать дистанцию от курдско-сирийского ополчения YPG. Ответвления от этой организации, которая называется PYD, в Турции считаются продолжением Рабочей партии Курдистана (PKK – 24 канал).

Этот шаг сделан за несколько дней до поездки премьер-министра Ульфа Кристерссона в Анкару, чтобы попытаться убедить президента Турции Тайипа Эрдогана разрешить Швеции присоединиться к военному альянсу.

– пишет Reuters.

Следует понимать, что PKK является террористической группировкой по турецким законам, поскольку в 1980 году она начала против Анкары войну. Кроме того, следует отметить, что террористами признали партию также страны Европы и Америки.

Однако Швеция вместе с США и несколькими странами НАТО поддержала само ополчение YPG в борьбе против Исламского государства, чем, конечно, была недовольна Турция. Но теперь движение Стокгольма к членству в Североатлантическом договоре заставляет пересмотреть отношение к народной армии курдов.

Обратите внимание! Заявку Швеции одобрили 28 из 30 стран НАТО. Кроме Турции, пока "имеет требования" к Стокгольму также Венгрия.

Кто такие курды Курды известны тем, что они самая большая этническая группа, не имеющая собственного государства. Около 25 – 35 миллионов курдов проживают на территории Турции, Ирана, Ирака, Сирии и Армении. С 1984 года военное противостояние между турецким государством и РПК привело к гибели более 40 тысяч человек и вынужденному переселению сотен тысяч человек.

Подробнее: Курды известны тем, что они самая большая этническая группа, не имеющая собственного государства. Около 25 – 35 миллионов курдов проживают на территории Турции, Ирана, Ирака, Сирии и Армении. С 1984 года военное противостояние между турецким государством и РПК привело к гибели более 40 тысяч человек и вынужденному переселению сотен тысяч человек.Подробнее: DW

Напомним, американское издание Bloomberg заявило, что Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года. Кроме того, шансы, что это произойдет в следующем году, также невысоки.

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