По информации издания, Финляндия и Швеция подтвердили, что не будут отказываться размещать базы Североатлантического Альянса и ядерное оружие в своих странах после вступления в НАТО.
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Для вступления в НАТО не должно быть "никаких предпосылок"
В Хельсинки состоялась пресс-конференция премьер-министра Финляндии Санны Марин. Журналисты спросили, позволит ли Финляндия иметь ядерное оружие на своей территории в мирное время и попытается ли отказаться от такого шага в будущем.
Марин ответила, что ее страна не хочет "закрывать какие-либо двери" и что не должно быть "никаких предварительных условий" для членства в НАТО.
Она добавила, что в Финляндии этот вопрос активно не обсуждается, поскольку они ожидают ратификацию их членства Турцией и Венгрией. Ее мнение поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявивший, что "Финляндия и Швеция действуют очень совместно в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию".
Финляндия и Швеция должны сделать совершенно одинаковые выводы и принять все возможности НАТО,
– сказал Кристерссон.
Кроме того, глава Вооруженных Сил Швеции Микаэль Байден порекомендовал стране на начальном этапе воздержаться от любых оговорок по сотрудничеству в сфере ядерного оружия, ведь это "создает препятствия и трения".
Введение Швеции и Финляндии в НАТО: что известно
- В мае Финляндия вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ранее страны не планировали вступать в НАТО, но изменили свое мнение после полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее сообщалось, что 3 страны не ратифицировали вступление. Речь шла о Турции, Венгрии и Словакии. Теперь их 2.
- Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна планирует увеличить количество военных НАТО на своей территории. По его словам, Финляндия будет изучать разные варианты пребывания НАТО на ее территории.
- В США заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в тяжелое военное положение. Побережье Балтийского моря окружат страны-члены НАТО.
- Если ратифицируют протокол о вступлении Финляндии в НАТО, страна позволит Альянсу разместить ядерное оружие на границе с Россией. Еще в июле министр обороны и министр иностранных дел пообещали, что "ограничений или национальных оговорок" не будет.
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