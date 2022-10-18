Столтенберг, ранее заявивший, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены Альянса, подчеркнул: сейчас приоритетом является помощь. По словам генсека, цель НАТО –чтобы Украина осталась суверенным и независимым государством в Европе.

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Двери НАТО остаются открытыми, и однажды Украина станет частью Альянса, но сейчас приоритетом является оказание помощи Украине,

– заявил Столтенберг.

НАТО о помощи Украине

Столтенберг заявил, что уже в ближайшее время Украина получит необходимые системы для борьбы с дронами. Их доставят уже в ближайшие дни. Генсек НАТО добавил, что говорится о сотнях станций активных помех. Техника, которую получит Украина, поможет глушить беспилотники российского и иранского производства.

По словам Столтенберга, системы "помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства и защитить украинских граждан и инфраструктуру".

Кроме того, НАТО предоставит Украине дополнительные установки ПВО.

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