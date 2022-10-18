Столтенберг, який раніше заявив, що рішення про вступ України в НАТО ухвалюватимуть усі члени Альянсу, наголосив: наразі пріоритетом є допомога. За словами генсека, метою НАТО є, аби Україна залишилася суверенною та незалежною державою в Європі.

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Двері НАТО залишаються відкритими, і одного дня Україна стане частиною альянсу, але зараз пріоритетом є надання допомоги Україні,

– заявив Столтенберг.

НАТО про допомогу Україні

Столтенберг заявив, що вже найближчим часом Україна отримає необхідні системи для боротьби з дронами. Їх доставлять вже упродовж найближчих днів. Генсек НАТО додав, що мовиться про сотні станцій активних перешкод. Техніка, яку отримає Україна, допоможе глушити безпілотники російського та іранського виробництва.

За словами Столтенберга, системи "допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру".

Окрім того, НАТО надасть Україні додаткові установки ППО.

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